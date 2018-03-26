СМИ: самолет президента России приземлился в аэропорту Кемерово

По неофициальным данным, президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Кемерово. Данные сервиса Flightradar24 подтверждают факт приземления в международном аэропорту Кемерово борта №1 летного отряда "Россия", на котором обычно летает президент.

Ранее средства массовой информации сообщали, что глава России может посетить Кемерово, где 25 марта произошла трагедия – в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" погибли минимум 64 человека, среди них много детей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также заявлял, что в связи с ужасной трагедией в ТРЦ "Зимняя вишня" президент Путин может принять решение поехать в Кемерово.

25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в центре Кемерова произошел пожар. Из-за нарушения противопожарных норм и невыполнения регламента действий при возникновении чрезвычайных ситуаций погибли минимум 64 человека, передает ИА REGNUM.