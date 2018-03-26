Жильцов дома, горевшего в Ростове-на-Дону, ждет переселение

Жильцов аварийного дома, горевшего в понедельник, 26 марта, в центре Ростова-на-Дону, переселят в маневренный фонд. Такие данные СМИ сообщил представитель городской администрации.

Как уточняется, жильцов обеспечат квартирами в маневренном фонде. Как собственники, они будут принимать решение: либо вернутся в свои квартиры, либо и далее останутся в маневренном фонде. В доме проживают 73 человека. В настоящее время он признан аварийным и подлежит расселению. Готовятся нормативно-правовые акты на выкуп помещений, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что в центре Ростова-на-Дону в старом доме загорелась квартира на третьем этаже, порядка 20 человек были эвакуированы. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в 22:43, проинформировали представители пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.