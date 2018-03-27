Тренер "Спартака" Каррера стал обладателем "Золотой скамьи"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера был удостоен почетной награды. Ему вручили "Золотую скамью" за победу "красно-белых" в чемпионате России 2017 года. Эта награда вручается ежегодно лучшему тренеру Серии А и другим итальянским специалистам, ставшим первыми в других чемпионатах.

Помимо Карреры "Золотой скамьи" были удостоены Карло Анчелотии, победивший в чемпионате Германии с "Баварией", Антонио Конте (чемпионство с "Челси"), Роберто Бордин ("Шериф") и Марко Росси ("Гонвед"), сообщает Чемпионат.Com.

Напомним, что лучшим итальянским тренером Серии А был признан наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.