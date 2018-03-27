После ЧП в Кемерово МЧС подготовило поправки в правила противопожарного режима

После трагедии в Кемерово МЧС России подготовило поправки в правила противопожарного режима, согласно которым наружные эвакуационные лестницы, по которым посетители могут покинуть здание, планируется испытывать на пригодность раз в пять лет. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на документ.

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены детские игровые зоны с аттракционами и несколько кинозалов. По последней информации, в пожаре погибли 64 человека, среди них много детей.

Отмечается, что в настоящее время испытываются только пожарные лестницы, которыми пользуются спасатели. Изменения готовит рабочая группа, в которую вошли представители МЧС, Министерства юстиции и бизнес-сообщества.

Изменения будут внесены в пункт 24 правил. По ним руководители не реже одного раза в пять лет должны будут проводить испытания наружных пожарных и эвакуационных лестниц, а также ограждений на крышах. Кроме того, необходимо будет поддерживать все конструкции в исправном состоянии, в зимнее время очищать их от наледи и снега.