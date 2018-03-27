Песков прокомментировал сообщение о приезде Путина в Кемерово

Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не прилетел в Кемерово. Об этом СМИ сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, прибыл ли президент Путин в Кемерово.

В ответ на аналогичный вопрос представители пресс-службы губернатора Кемеровской области заявили, что всю официальную информацию можно увидеть на сайте kremlin.ru.

По состоянию на 23:43 по московскому времени на сайте Кремля информация о визите Владимира Путина в Кемерово отсутствовала.

Ранее о том, что президент прилетел в Кемерово, СМИ сообщили, ссылаясь на данные Flightradar24. Согласно информации сервиса, самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", на котором обычно летает глава государства, приземлился в аэропорту города в 22:48.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последней информации, он унес жизни 64 человек, в том числе детей. По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по трем статьям ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушения требования пожарной безопасности" и "Оказание услуг, не соответствующих нормам"). Пять человек по этому делу уже задержаны, передает РБК.