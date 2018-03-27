В США компанию Cambridge Analytica обвинили во вмешательстве в выборы президента

В понедельник, 26 марта, американская общественная организация Common Case подала жалобу к британской компании Cambridge Analytica по обвинению во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов Америки в 2016 году. Об этом сообщил телеканал АВС.

Несколько дней назад издание The New York Times сообщило, что фирма Cambridge Analytica, сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом, незаконно получила данные 50 миллионов пользователей социальной сети Facebook, которые использовала во время предвыборной кампании 2016 года.

Жалоба была подана в федеральную комиссию по выборам и министерство юстиции Соединенных Штатов, передает РИА Новости. В жалобе – призыв расследовать действия компании с учетом того, что законы США запрещают иностранцам участвовать в процессе принятия решений в политических кампаниях, проводимых в стране.

Также обвинения выдвигаются против компании SCL Group Limited (материнской компании Cambridge Analytica), генерального директора компании Александра Никса, соучредителя Найджела Оукса, специалиста по данным Александра Тейлера и бывшего сотрудника компании Кристофера Уайли, рассказавшего о ее деятельности. Все эти люди не являются гражданами Соединенных Штатов Америки.

Как отмечают СМИ, с компанией Cambridge Analytica сотрудничал не только штаб Дональда Трампа, заплативший ей порядка шести миллионов долларов, но также и другие республиканцы (в частности Марко Рубио).