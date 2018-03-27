Россиянин Хачанов зачехлил ракетку на турнире в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов в третьем круге престижного турнира в Майами встречался с Кевином Андерсоном из ЮАР. Соперники провели на корте три сета. В первом из них победил россиянин – 6:4. Однако в двух оставшихся партиях сильнее был южноафриканский спортсмен – 6:2, 6:3.

Карен Хачанов был последним представителем России на турнире в Майами в мужском разряде. В следующем раунде Андерсон встретится с победителем матча между чехом Томашем Бердыхом и американцем Фрэнсисом Тиафу.