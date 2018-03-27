В Кузбассе объявлен траур по жертвам пожара в Кемерово

27 марта в Кузбассе объявлен трехдневный траур по жертвам пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Траур продлится до 29 марта включительно.

По данным пресс-службы областной администрации, на время траура на всей территории Кузбасса будут приспущены государственные флаги Российской Федерации флаги Кемеровской области.

Государственным учреждениям, телерадиокомпаниям и частным организациям на время траура рекомендуется отменить развлекательные мероприятия и передачи.

27 марта траур по погибшим при пожаре в Кемерово начался также в Ингушетии, Рязанской области и во Владивостоке. В этих регионах на время траура также отменили все развлекательные мероприятия, сообщает газета "Известия".

Страшный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате ЧП погибли минимум 64 человека, в том числе дети.