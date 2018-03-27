Лионель Месси назвал главных фаворитов чемпионата мира

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси считает, что предстоящий чемпионат мира по футболу в России станет последним шансом на победу для большей части игроков латиноамериканской команды. Также аргентинец заявил, что его сборная не является фаворитом турнира.

"Аргентина всегда является кандидатом на главный трофей, но реальность такова, что сейчас мы не фавориты турнира. Есть команды, которые гораздо лучше нас. Например, Испания, Бразилия, Германия и Франция", — цитирует Месси Чемпионат.Com со ссылкой на FOX Sports.

Футболист заявил, что сборная Аргентины трижды выходила в финал чемпионата мира, но ни разу не побеждала, потому что "этого не хотел бог". "Этот чемпионат мира — последний шанс для нас. После него целое поколение игроков покинет сборную, многое в команде изменится", — добавил аргентинский форвард.