Число госпитализированных после пожара в ТРЦ в Кемерово увеличилось до 15 человек

Общее число пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово превысило 60 человек, число госпитализированных увеличилось до 15. Такие данные во вторник, 27 марта, сообщила СМИ министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Как она уточнила, за поздний вечер и ночь в больницы поступили еще двое пострадавших с отравлением продуктами горения.

Самый тяжелый пациент – 11-летний мальчик. "Он без отрицательной динамики", — уточнила министр. Еще у одного пострадавшего – 18-летнего молодого человека – отмечается хорошая динамика.

Скворцова рассказала, что более чем 50 пострадавшим была оказана амбулаторная медицинская помощь. Все они были отпущены на домашнее лечение, передает ТАСС.

К врачам обратились с гипертоническим кризом и стрессом 69 родственников погибших и пострадавших.