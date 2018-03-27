Госдепартамент США выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово. Такая информация появилась в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, распространенном в понедельник, 26 марта, в Twitter.

"Мы приносим наши глубочайшие соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерове. В это печальное время наши мысли с народом России", — написала Науэрт.

Ранее во время телефонного брифинга с журналистами соболезнования в связи с трагедией в Кемерово от лица Соединенных Штатов выразил представитель администрации США высокого ранга, назвав новости о пожаре душераздирающими.

Пожар на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последней информации, он унес жизни 64 человек. Общее число пострадавших превысило 60 человек, число госпитализированных возросло до 15. К настоящему времени опознаны 25 погибших, из них 13 детей, передает ТАСС.