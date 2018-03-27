Глава МИД Британии Джонсон заявил о желании Запада дружить с Россией

Страны Запада хотели бы дружить с Россией, но для этого правительство Российской Федерации должно измениться. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в завершение дебатов в палате общин парламента страны.

Как подчеркнул Джонсон, западные страны хотели бы дружить с Россией и российским народом. Но сейчас российское правительство должно измениться.

Великобритания и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов после отравления на территории Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Власти Британии утверждают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим ядом, который разрабатывался в СССР. Они обвиняют Россию в причастности к покушению, напоминает газета "Известия".

Кремль опровергает эти обвинения. В ответ на высылку российских дипломатов Россия выслала более 20 сотрудников британской дипломатической миссии.