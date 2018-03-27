Шайба Дадонова помогла "Флориде" победить "Айлендерс"

В НХЛ стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Нью-Йорк Айлендерс" на своем льду принимал "Флорида Пантерз". Гости сумели добиться победы со счетом 3:0. Российский нападающий "пантер" Евгений Дадонов отметился в этой встрече заброшенной шайбой и голевой передачей.

У россиянина стало 58 (24 шайбы и 34 передачи) очков в нынешнем сезоне. В другом матче дня "Каролина Харрикейнз" дома оказалась сильнее "Оттава Сенаторз" со счетом 4:1. Одну из шайб у победителей забросил российский форвард Валентин Зыков.

Еще в одной встрече "Баффало Сэйбрз" в гостях добился победы над "Торонто Мэйпл Лифс" – 3:2.