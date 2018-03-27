Вашингтон закрывает генконсульство РФ в Сиэтле из-за активности российской разведки в США

Соединенные Штаты Америки приняли решение о закрытии генерального консульства России в Сиэтле в ответ на большое число сотрудников российской разведки, которые работают на территории США. Об этом заявил американский посол в Российской Федерации Джон Хантсман.

Как подчеркнул Хантсман, впредь в США будет меньше российских шпионов, шпионящих за американцами, проводящих скрытые операции и угрожающих национальной безопасности США.

Журналисты спросили у Хантсмана, не хочет ли он сказать, что в генконсульстве России в Сиэтле работают шпионы, на что он заявил: "Они работают на всей территории Соединенных Штатов".

Решение о высылке дипломатов постпредства РФ при Организации Объединенных Наций посол США так же связал с числом российских разведчиков, работающих в стране. "Именно поэтому принято такое решение", — цитирует слова Джона Хантсмана агентство "Интерфакс".

При этом посол положительно ответил на вопрос журналистов, убежден ли он, что шпионы из России есть как в генконсульстве в Сиэтле, так и в структурах ООН.