Овечкин и Кузнецов принесли победу "Вашингтону" над "Рейнджерс"

"Вашингтон Кэпиталз" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ одолел "Ньй-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:2. Российские форварды столичной команды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов набрали на двоих четыре очка. Каждый из них забросил по шайбе и отдал голевую передачу.

Для Александра Овечкина гол в этой встрече оказался 45-м в нынешнем сезоне. Россиянин продолжает лидировать в гонке снайперов НХЛ.