СК РФ попросил детей рассказать о пожаре в ТРЦ в Кемерово

Следственный комитет Российской Федерации просит всех находившихся в момент возгорания в игровой зоне торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово обратиться в следственное управление региона и рассказать об увиденном.

Обращение к детям и сопровождавшим их взрослым, находившимся в момент возгорания в игровой зоне с мягкими кубиками ТРЦ в Кемерово, появилось в Telegram-канале ведомства.

Представители Следственного комитета подчеркнули, что рассказы очевидцев помогут восстановить картину произошедшего и выяснить настоящую причину пожара.

Ранее власти региона озвучивали версию, по которой пожар мог начаться в батутной комнате игрового центра "Круча" на четвертом этаже ТРЦ.

Пожар произошел на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта, напоминает ТАСС. По последней информации, в результате ЧП погибли 64 человека, более 50 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, 15 человек сейчас находятся в стационаре.