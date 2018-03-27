Владимир Путин прилетел в Кемерово почтить память жертв пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Кемерово, где 25 марта произошел крупный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", унесший жизни более 60 человек. Со вторника, 27 марта, в регионе объявлен траур. Он продлится до 29 марта.

Ожидается, что президент посетит место трагедии, а также заслушает доклады от руководства региона и представителей экстренных служб.

Пожар произошел на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" 25 марта. По последней информации, в результате ЧП погибли 64 человека, более 60 обратились к врачам за помощью, из них 15 человек находятся в стационаре. К настоящему времени опознаны тела 25 погибших, передает ТАСС.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), ст. 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Уже задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, как предполагается, находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, которая обслуживала торговый центр.