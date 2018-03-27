НХЛ. Кучеров забил, но "Тампа" уступила "Аризоне"

"Тампа-Бэй Лайтнинг" на своем льду уступила "Аризона "Койотс" со счетом 1:4. Единственную шайбу у хозяев площадки забросил российский форвард "молний" Никита Кучеров. Эта шайба стала для него 38-й в нынешнем сезоне. Всего же на счету россиянина 96 очков.

По этому показателю он занимает второе место в бомбардирской гонке НХЛ. Лидирует же Коннор Макдэвид из "Эдмонтона", набравший 99 результативных баллов. Тройку лучших замыкает Евгений Малкин (92 очка).

Еще в одной встрече дня "Монреаль Канадиенс" дома оказался сильнее "Детройт Ред Уингз" – 4:2.