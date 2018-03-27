ДТП в Орле: три человека погибли

В Орле в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Такие данные сообщили представители пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Как уточняется, авария с участием двух автомобилей ("ГАЗель" и Chevrolet) произошла около 4:50 в районе дома №153 на Московском шоссе. По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает РИА Новости.