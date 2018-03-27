Австрия, Турция, Словакия, Новая Зеландия не будут высылать российских дипломатов

Турция не последует примеру США и европейских стран и не станет высылать российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

Как заявил вице-премьер Турции, Анкара считает, что инцидент в Солсбери касается исключительно отношений Москвы и Лондона. Сторонам следует решить этот вопрос между собой. Он подчеркнул, что с Москвой у Анкары сохраняются хорошие отношения, передает "Россия 24".

Отказалась от антироссийских шагов и Словакия. Премьер этой страны Петер Пеллегрини заявил в парламенте, что для высылки дипломатов необходимы достоверные доказательства вины России в причастности к покушению на Скрипаля. Пока британская сторона их не предоставила.

Вена также не станет высылать сотрудников российских дипведомств. Канцлер Австрии Себастьян Курц написал в Twitter, что его страна хочет "держать открытыми каналы переговоров с Москвой, а не ограничивать отношения".

Ö steht hinter d klaren Erklärung d Europäischen Rates u d Entscheidung,d #EU-Botschafter aus #Moskau zurückzurufen.Als neutrales Land werden wir aber keine Diplomaten ausweisen. Vielmehr wollen wir Brückenbauer zwischen Ost u West sein&Gesprächskanäle nach #Russland offenhalten. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 26 марта 2018 г.

"Мы поддерживаем четкое заявление Евросовета и решение отозвать главу делегации ЕС в РФ. Но как нейтральная сторона мы не будем высылать дипломатов. Скорее, мы хотим быть строителями моста между Востоком и Западом и держать открытыми каналы переговоров с Россией".

Отказалась высылать дипломатов и Новая Зеландия. По данным представителей этой страны, среди сотрудников дипведомств нет никаких шпионов.