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27 марта 201806:33

В Красноярске задержаны девять участников террористической ячейки
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В Красноярске оперативники ФСБ совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии задержали девятерых членов террористической ячейки, называющих себя "Красноярским джамаатом" (запрещена в России). Такие данные сообщили представители пресс-службы регионального управления ФСБ.

В результате обысков, проведенных по 16 адресам, были обнаружены и изъяты инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, учебники по минно-взрывному делу, а также запрещенная религиозная литература. Задержаны три организатора и шесть участников ячейки, передает агентство "Интерфакс". Удалось установить связь ячейки с международными террористическими организациями. Сейчас задержанные дают признательные показания.

Следственный отдел Красноярского управления ФСБ возбудил уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ по обвинению в организации террористического сообщества и участию в террористическом обществе.

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В Красноярске задержаны девять участников террористической ячейки

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