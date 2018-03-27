Томас Тухель хочет в "Баварию". "Арсенал" подождет

Экс-наставник немецкого футбольного клуба "Боруссия" Томас Тухель пока не собирается перебираться в Англию и намерен продолжить карьеру в Германии. 44-летний специалист надеется возглавить мюнхенскую "Баварию". Пресса сватает его в лондонский "Арсенал".

Ранее сообщалось, что владельцы английских "канониров" нашли в лице Тухеля замену французскому тренеру Арсену Венгеру. Однако по данным Sky Sports, Тухель не вел переговоров с "пушкарями".

При этом британская пресса постоянно сообщает о том, что экс-наставник "Боруссии" может оказаться то в "Челси" вместо Антонио Конте, то в "Саутгемптоне". Однако последний уже возглавил Марк Хьюз. Но, оказывается, что у Тухеля есть вариант с "Баварией", и только если он сорвется, то он будет рассматривать предложения из Англии.