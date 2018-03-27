НХЛ. "Вегас" в свой первый сезон досрочно вышел в плей-офф

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Новичок турнира клуб "Вегас Голден Найтс" выиграл на домашней арене у "Колорадо Эвеланш" со счетом 4:1. "Золотые рыцари" в свой первый же сезон досрочно обеспечили себе участие в плей-офф Кубка Стэнли.

Интрига в матче "Вегас" – "Колорадо" сохранялась примерно до середины второго периода. После того, как Так и Джонсон обменялись голами, на 34-й минуте Маршессо вывел "Вегас" вперед. После этого Теодор и Карлссон довели игру до победы своей команды.

"Рыцари" занимают второе место в Западной конференции (103 очка), уступая только "Нэшвиллу Предаторз" (107 очков). Обе команды вышли в плей-офф, вместе с ними обеспечил себе участие в Кубке Стэнли канадский "Виннипег Джетс" (102 очка).