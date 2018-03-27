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Пожар в кемеровском ТЦ 6 минут назад

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27 марта 201807:10

Совладелец ТРЦ "Зимняя вишня" Штенгелов собирается приехать в Россию
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Денис Штенгелов, бенефициар "КДВ Групп" и совладелец сгоревшего в Кемерово торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", заявил в интервью изданию "Ведомости", что в настоящее время находится в Австралии, но планирует вернуться в Россию в ближайшее время.

"Я живу на две страны и сейчас нахожусь в Австралии", — сказан Штенгелов. Отвечая на вопрос журналистов, собирается ли он приехать в Россию в ближайшее время, предприниматель дал утвердительный ответ.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате ЧП погибли минимум 64 человека. В настоящее время пожарные продолжают разбирать завалы. Есть люди, которые числятся пропавшими без вести.

Как сообщил Денис Штенгелов, торговый центр в Кемерово не имеет никакого отношения к бизнесу "КДВ Групп". "Это была моя частная инвестиция, я являюсь бенефициаром части этого торгового центра. 9-10 лет назад я являлся основным инвестором торгового комплекса", — рассказал Штенгелов.

"Впоследствии часть площадей была распродана, однако чуть меньше половины по-прежнему принадлежат мне через компанию "Кондитерус ком", владельца "Кемеровского кондитерского комбината", на которого и записаны эти площади. В этой связке нет "КДВ Групп". У "КДВ Групп есть другие акционеры, и к этой ситуации они не имеют отношения", — объяснил Штенгелов.

По словам бизнесмена, он не занимался оперативным управлением торговым центром, а других владельцев комплекса много. Штенгелов выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим.

Независимо от результатов расследования пожара "Кондитерус ком" пообещала выплатить семьям 3 миллиона рублей компенсации за каждого погибшего.

Денис Штенгелов подчеркнул, что заинтересован в скорейшем нахождении виновных.

"Я хочу добиться справедливости, хоть жизни людей уже не вернуть. Надеюсь, следователи приложит все усилия, чтобы выяснить причины трагедии".

По информации сотрудников ТРЦ, рассматривается версия поджога в детской комнате. "Кто-то поджег поролон. Это единственная версия, которую я от них слышал", — рассказал бизнесмен.

На месте происшествия до сих пор продолжаются спасательные работы, передает РИА Новости.

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