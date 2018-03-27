Бастрыкин: пожарная сигнализация в сгоревшей "Зимней вишне" не работала

Предварительное расследование трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" показало, что пожарная сигнализация была сломана и не работала с 19 марта.

"С 19 числа у них сигнализация не работала, но никто этим не занимался", — рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин на совещании, проведенном в Кемерове президентом РФ Владимиром Путиным, передает "Интерфакс".

Система оповещения о пожаре, в отличие от сигнализации, работала, однако охранник ТЦ ее не включил.

"Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек", — посетовал Бастрыкин.

Владимир Путин поручил следователям дать оценку действиям должностных лиц в Кемерове в связи с этой трагедией.

"Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут", — указал глава государства.

В результате пожара торговом центре погибли 64 человека, пострадали более 60 человек, 15 из них сейчас находятся в больницах. С 27 марта в Кемерове объявлен трехдневный траур.