Путин поручил сделать все возможное для помощи пострадавшим при пожаре в ТЦ

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Кемеровской области Аману Тулееву сделать все возможное для помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Глава государства сегодня лично прибыл в Кемерово, чтобы провести совещание, посвященное ликвидации последствий этого страшного пожара. Заседание началось с минуты молчания в память о погибших.

Аман Тулеев пообещал, что лично примет родственников всех погибших и займется решением проблем, о которых они ему расскажут.

"Уже начинаем прием, я лично. Я приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей. Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам, какие проблемы они заявляют", — сообщил руководитель региона, передает "Интерфакс".

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России выплатит по миллиону рублей за каждого погибшего в пожаре в Кемерове.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" начался 25 марта, возгорание началось на самом верхнем этаже, где располагались кинотеатры и детский развлекательный центр. В итоге выбраться из здания не смогли 64 человека. В регионе объявлен трехдневный траур.