Дидье Дешам: сборная Франции сыграет в траурных повязках из-за трагедии в Кемерове

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам накануне контрольного поединка против сборной России признался, что он вместе с командой в курсе о произошедшей трагедии с Кемерове. По словам специалиста, его подопечные аналогично российской команде выйдут на матч в траурных повязках.

"Мы узнали о трагедии в Кемерове по телевизору при заселении в отель, — сказал Дешам, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Сборная России выйдет на игру в траурных повязках? Мы поступим аналогично. Сборная Франции всегда так поступает при произошедших трагических моментах".

Напомним, что сборная России во вторник, 27 марта проведет контрольный матч с французами в северной столице на стадионе "Санкт-Петербург". Ранее стало известно, что поединок начнется с минуты молчания, а российские футболисты выйдут на матч в траурных повязках.