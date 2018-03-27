На опознание тел погибших в Кемерове потребуется около двух недель

Чтобы опознать тела 37 погибших при страшном пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", необходимо проведение генетической экспертизы, сообщил сегодня на совещании в Кемерове председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, это может занять до двух недель.

Всего во время пожара погибли 64 человека. 25 тел уже опознаны родственниками, в том числе 13 детей, передает ТАСС.

С 27 по 29 марта в регионе объявлен траур. В городах и селах приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. В Кемерово сегодня прибыл и президент России Владимир Путин. Он выразил соболезнования родственникам погибших и возложил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.