Александр Овечкин повторил рекорд Босси и Гретцки

Ведущий форвард хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпитлаз" Александр Овечкин в очередной игре регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:2) забросил очередную шайбу. Она стала 45-м голом нападающего, что позволило ему повторить рекорд Лиги.

Овечкин в девятый раз в своей карьере забил не менее 45 голов за сезон, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Sportsnet Stats. Это стало повторением рекорда, которым одновременно владеют суперзвезды НХЛ Майк Босси и Уэйн Гретцки.

До сих пор Овечкин находился в компании двух других знаменитостей Марио Лемье и Марселя Дионна, которые в своей карьере по 8 раз забивали за сезон 45 и более голов. Теперь Овечкин опережает их и. возможно, сможет в следующем году обновить достижение Лиги.