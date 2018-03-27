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27 марта 201808:50

Александр Овечкин повторил рекорд Босси и Гретцки

nhl.com

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Ведущий форвард хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпитлаз" Александр Овечкин в очередной игре регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:2) забросил очередную шайбу. Она стала 45-м голом нападающего, что позволило ему повторить рекорд Лиги.

Овечкин в девятый раз в своей карьере забил не менее 45 голов за сезон, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Sportsnet Stats. Это стало повторением рекорда, которым одновременно владеют суперзвезды НХЛ Майк Босси и Уэйн Гретцки.

До сих пор Овечкин находился в компании двух других знаменитостей Марио Лемье и Марселя Дионна, которые в своей карьере по 8 раз забивали за сезон 45 и более голов. Теперь Овечкин опережает их и. возможно, сможет в следующем году обновить достижение Лиги.

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