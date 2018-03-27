Дело Скрипаля: вопрос о высылке дипломатов разделил Европу

Словакия не последует примеру США и европейских стран и не станет высылать российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Премьер страны Петер Пеллегрини заявил в парламенте, что для высылки дипломатов необходимы достоверные доказательства вины России в причастности к покушению на Скрипаля. А британская сторона их не предоставила.

Вена также не станет высылать сотрудников российских дипведомств. Канцлер Австрии Себастьян Курц написал в Twitter, что его страна хочет держать открытыми каналы переговоров с Москвой, а не ограничивать отношения. Отказалась от подобного шага и Турция. В Анкаре уверены, что инцидент в Солсбери касается исключительно отношений Москвы и Лондона.

А вот страны Прибалтики охотно следуют примеру США. Из Латвии, Литвы и Эстонии высылают в общей сложности 5 работников российских дипмиссии.

Автомобиль российского посла пребывает к зданию латвийского МИД. За те полчаса, что Евгений Лукьянов встречается с министром Ринкевичем, из окон то тут, то там выглядывают сотрудники дипведомства, тем самым выдавая, что атмосфера внутри напряженная.

На выходе комментировать решение посол отказался, и дело не в атмосфере. По протоколу персонами нон-грата дипломатов объявляет министр иностранных дел.

"Мы приняли решение о высылке второго секретаря посольства РФ из Латвии. Министр внутренних дел принял решение о включении в черный список руководителя представительства российской компании", — сообщил Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии.

Речь идет о представителе "Аэрофлота" Сергее Сокольникове, его обвинили в незаконном сборе информации, других подробностей нет. Неназванный сотрудник дипведомства покинет территорию республики через неделю.

Высылка дипломатов не из-за двустороннего конфликта, а из-за событий в третьей стране — событие беспрецедентное, считает посол России.

"Мне кажется, они подумали о тех гражданах, которые живут в Британии и продолжают туда уезжать. Но он не подумали, что проводят такую политику, людей будет еще меньше", — говорит Евгений Лукьянов, посол России в Латвии.

В числе первых, еще в Брюсселе, идею поддержала и президент Литвы Даля Грибаускайте. Российскому послу Александру Удальцову объявили о высылке российских дипломатов.

"Идет негласное соревнование, кто нагадит России", — считает Александр Удальцов, посол России в Литве.

Эстония, которая до последнего ограничивалась лишь общими фразами, объявила о высылке одного дипломата весьма грубо, с указанием точной должности, что не принято делать в таких случаях. По совпадению в стране с визитом сейчас находится британский министр обороны, тот самый, что посоветовал России "заткнуться".

"Я думаю, что это самый лучший ответ, на который мы были способны. Сейчас мы видим мир, объединяющийся вокруг позиции Британии. И само по себе это настоящая победа", — заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

В Эстонии министр обороны посещает крупнейшую зарубежную миссию Соединенного Королевства, где проходят службу 900 британских военнослужащих. На этом фоне высылка Эстонией дипломата из-за дела об отравлении в Британии выглядит уже логично. В Латвии же впереди выборы, где правящая ныне партия "Единство" рискует не набрать проходные 5 процентов. И операция "внешнеполитическая решимость", очевидно, пойдет на пользу рейтингу.

Известно, что именно прибалтийские страны в ЕС — сторонники самых жестких мер в отношении России, всегда настаивают на продлении санкций и регулярно напоминают всем о некой угрозе с Востока. Поэтому решение балтийских стран не кажется такой уж неожиданностью, как то, что большая половина Евросоюза последовала их примеру.