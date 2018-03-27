Черчесов: сборная России хочет реабилитироваться за разгром от Бразилии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в преддверии матча против команды Франции, что его подопечные собираются реабилитироваться после разгромного поражения от Бразилии (0:3).

"Поражение от Бразилии радости нам не доставило, — цитирует Черчесова РИА Новости. – После того матча у нас было командное собрание. Что может быть лучше возможности реабилитации за разгром спустя три дня? С французами мы хотим сыграть намного качественнее ради достижения победы".

Напомним, что ранее сборная России в Москве крупно уступила сборной Бразилии (0:3). Матч со сборной Франции состоится во вторник, 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Игра начнется с минуты молчания, а обе команды выйдут в траурных повязках из-за произошедшей в Кемерове трагедии.