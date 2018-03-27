Пожар в "Зимней вишне": Путин призвал не верить слухам в соцсетях

Президент России Владимир Путин, прибывший сегодня в Кемерово, провел незапланированную встречу с гражданами, которые высказывали сомнения в достоверности данных о погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Люди даже пришли в морг судмедэкспертизы, чтобы сверить списки поступивших тел и убедиться, что цифры соответствуют озвученным данным о 64 жертвах пожара.

Глава государства пообещал собравшимся, что расследование трагедии будет вестись тщательно, и призвал не верить зачастую недостоверной информации, которая распространяется в социальных сетях, передает "Интерфакс".

"Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны", — сообщил Владимир Путин, подчеркнув, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре.

Пожар в четырехэтажном здании торгового центра в Кемерове начался 25 марта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где были кинотеатры и детский развлекательный центр. Дым моментально окутал все здание. Погибли 64 человека, несколько десятков пострадали. В регионе объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии.