Россия – Франция. Эксперты отдают должное классу "трехцветных"Читайте нас в Telegram
Футбольная сборная России проведет в Санкт-Петербурге второй за несколько дней товарищеский матч против сильнейшего соперника: после игры с Бразилией (0:3) подопечным Станислава Черчесова будет противостоять команда Франции. Эксперты оценили перспективы соперников.
"Матч против команды Франции представляется достаточно сложным для нашей команды, — считает экс-тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец. – В целом, объективное поражение от команды Бразилии оставляет осадок неудовлетворенности".
Как считает специалист, по объективным причинам это объяснимо: "Замены в составе команды по болезни основных игроков. Думаю, что и сам период весеннего футбола, наверное, далек от оптимального состояния большинства из игроков нашей команды".
"Что же нам предстоит с французами? – цитирует Бышовца сайт "Рейтинг Букмекеров". –Я думаю, если оставить соотношение суммы индивидуального мастерства, то здесь мы тоже можем сказать, что есть преимущество у французской команды. Мотивация на наш матч с Францией у нас достаточная для того, чтобы снять проблемы связанные с качеством игры. Нам также необходим положительный результат с тем, чтобы можно было двигаться вперед".
"Но и мотивация французов очень высока. Проиграв матч дома Колумбии, при этом ведя в счете 2:0, французы хотели бы вернуться домой с положительным результатом. Поэтом матч потребует много усилий, тем более что к сказанному преимуществу в уровне игроков прибавится еще и стиль игры. В этом смысле, думаю, что шансов у нас на ничейный результат достаточно, но шансов на победу у французов больше", — заключил Бышовец.
Известный спортивный комментатор Илья Казаков считает, что для россиян хорошо, что матч пройдет в Санкт-Петербурге: "В городе, где сборная традиционно играет хорошо. С чем это связано? С выбором соперника или с каким-то другим фактором, я не знаю, но это обстоятельство тоже учитывать надо. Думаю, что сборная России должна сыграть лучше, чем против Бразилии".
При этом журналист все равно отдает небольшое предпочтение французам: "Например, с перевесом в один мяч. Могу даже попробовать угадать счет — 2:1 в пользу "трехцветных", которые свою игру также сыграли не очень убедительно на прошлой неделе".
А вот экс-капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев считает, что в матче Россия – Франция будет ничья и при этом соперники забьют меньше 3-х голов: "Я вывел такую формулу, что когда сборная России играет спаренные матчи, то первый поединок обычно неудачный, а второй — более удачный".
"Мне кажется, футболисты начинают чувствовать, что "не так страшен черт, как его малюют". Кроме того, после первой более неудачной игры, игроки взбодрятся и не захотят снова показать себя не умеющими играть. Повторюсь, повторные матчи сборная России играет лучше, поэтому игра будет интересней и, скорее всего, будет ничья", — заключил Ловчев.
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