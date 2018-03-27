В Забайкалье перевернулся микроавтобус с подростками

На федеральной трассы в Забайкалье опрокинулся микроавтобус с подростками. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением на гололеде. В результате ДТП пострадали 8 человек.

Как сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону, авария случилась около 05:00 по московскому времени на федеральной автодороге Чита — Забайкальск недалеко от станции Ага.

По данному факту назначена доследственная проверка. Устанавливается владелец автомашины, очевидцы происшествия.