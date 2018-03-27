На юго-западе Москвы ранен мужчина

На юго-западе Москвы из огнестрельного оружия ранен мужчина. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшедшего, сообщает ТАСС.

В ночь на 27 марта наряд скорой помощи, который оказывал первую помощь раненому, сообщил полицейским об огнестреле в столичном районе Очаково (1-й Очаковский переулок). Медики сообщили, что к ним обратился мужчина 1955 года рождения, раненный неизвестными из неустановленного оружия. Пострадавший госпитализирован, преступники скрылись.