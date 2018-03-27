Маскота "Трактора" не аккредитовали на матч в Уфе

27 марта в Уфе состоится седьмой поединок полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарин по хоккею между "Салаватом Юлаевым" и "Трактором". Накануне решающей игры стало известно о том, что в аккредитации на матч было отказано маскоту челябинского клуба Белому мишке.

При этом известно, что сначала в уфимском клубе забанили талисмана "Трактора", а затем и не выдали аккредитации женской группе поддержки челябинцев. Кроме того, им было отказано в участии в предматчевой шоу-программе, сообщает Чемпионат.Com. Известно, что в "Салавате" причины отказа не объясняют.

Напомним, что во вторник, 27 марта в Уфе команды определят последнего участника финала Восточной конференции. На данный момент, счет в серии 3:3. Победитель полуфинала в финале конференции сыграет с казанским "Ак Барсом".