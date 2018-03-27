У администрации Кемерова идет народный сход

Жители Кемерова, где в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, собрались сегодня на стихийный митинг около здания областной администрации. На площадь Советов пришли уже около 2 тысяч человек, передает РИА Новости.

Порядок обеспечивают сотрудники ОМОН. Когда народный сход начался, правоохранители взяли под охрану вход в здание, выстроившись перед ним в тройную цепь. Однако по мере увеличения числа участников схода омоновцы выстроились вдоль Советского проспекта, чтобы люди не выходили на проезжую часть и не мешали движению автомобилей. В настоящее время митинг продолжается.

Ранее в областной администрации прошло совещание, посвященное ликвидации последствий пожара. Президент России Владимир Путин поручил главе региона Аману Тулееву делать все возможное для помощи семьям погибших и пострадавших. Глава государства также поручил следователям дать оценку действиям должностных лиц в Кемерове в связи с этой трагедией.

После Владимир Путин встретился с группой инициативных граждан, которые сомневались в объективности хода расследования и официальных данных о погибших при пожаре. Президент призвал не верить зачастую недостоверной информации, которая распространяется в социальных сетях, и пообещал, что расследование будет вестись тщательно и объективно.