ДТП со скорой и троллейбусом остановило Варшавское шоссе

На Варшавском шоссе, на юге Москвы, скорая помощь столкнулась с троллейбусом и легковушкой. Движение в районе аварии сильно затруднено.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы, ДТП случилось в районе дома 78а. Для перевозки пассажиров "Мосгортранс" выделил 11 компенсационных автобусов. Обстоятельства ДТП выясняются.

В ночь на вторник сильный дождь в Москве сменился снегопадом, что существенно осложнило дорожную ситуацию.