Матлаков догнал лидеров чемпионата Европы по шахматам

После предпоследнего тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми, в число лидеров вошел действующий обладатель звания лучшего шахматиста континента россиянин Максим Матлаков. Он обыграл израильтянина Тамира Набати.

Матлаков набрал 7 очков из 10-ти возможных и делит лидерство с представителем Украины Антоном Коробовым, поляком Радоставом Войташеком и британцем Джонсом Гэвейном. В заключительном, 11-м туре Матлаков сыграет с представителем Англии.

Впрочем, кроме квартета лидеров на победу могут претендовать и те участники, что набрали по 6,5 очков – таковых в Батуми сразу 15 шахматистов. Среди них россияне Даниил Дубов, Санан Сюгиров, Дмитрий Яковенко, Антон Демченко и Алексей Сарана.