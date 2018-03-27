Никого прикрывать не будут: Путин ответил кемеровчанам об отставке Тулеева

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Пожар в кемеровском ТЦ 49 минут назад
Никого прикрывать не будут: Путин ответил кемеровчанам об отставке ТулееваЧитайте нас в Telegram
Принятие кадровых решений по факту пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове требует определения того, кто и в чем виноват. Такое мнение на встрече с инициативной группой высказал президент РФ Владимир Путин. По словам президента, никто никого прикрывать в этой трагедии не будет.
Как отмечает "Интерфакс", встреча проходила в холле морга местной медико-санитарной части. Местные жители заметили, что все в регионе происходит в ведении губернатора Амана Тулеева, и спросили, не планируется ли его отставка. "Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии, — ответил глава государства. — А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети".
Путин особо подчеркнул, что не стоит сразу "назначать" виновных. Для установления истины работают следователи. "Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал, — сказал президент. — Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения — как из фабрики сделать развлекательный центр".
Основной вопрос в том, что таких объектов в стране может быть много, сказал президент.
Президент также навестил пострадавших в кемеровской трагедии в больнице.
При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта погибли более 60 человек, большинство из них – дети. Возгорание началось на четвертом этаже, где находился развлекательный центр. По словам очевидцев, когда начался пожар, двери кинотеатров были заперты, а система оповещения не сработала.
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