Пришел в сознание мальчик, выпрыгнувший из горящего ТЦ

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что 11-летний мальчик, выпрыгнувший с четвертого этажа торгового центра в Кемерове во время пожара, пришел в себя. Он уже отключен от аппарата искусственного дыхания.

Накануне Скворцова рассказала, что этот ребенок был самым тяжелым пациентом среди госпитализированных после пожара в торговом центре.

Уже известно, что этот ребенок остался сиротой: в страшном пожаре в ТЦ Кемерова у него погибли родители и младшая сестра. Он – единственный из семьи, кто спасся, но получил тяжелую травму — поражение грудной клетки, из-за чего ему необходима искусственная вентиляция легких.

Также, сообщила Скворцова, у него перелом костей таза и травма органов брюшной полости. Однако уже вчера у ребенка наблюдалась положительная динамика и признаки улучшения состояния.

27 марта мальчик пришел в сознание, он уже переведен на самостоятельное дыхание. "Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел", — рассказала глава Минздрава.

Скворцова также сообщила, что с помощью телемедицинских систем проведены консилиумы с ведущими специалистами — детскими реаниматологами, хирургами, токсикологами федеральных учреждений.

Она заверила, что ребенку оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь в многопрофильной детской больнице города Кемерово.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове начался около 16 часов в воскресенье, 25 марта. В пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть госпитализированные и пропавшие без вести, напоминает "Интерфакс".

В кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим в ТЦ "Зимняя вишня".