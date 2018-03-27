Швейцарские комики расцеловали Криштиану Роналду во время матча

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время товарищеского поединка против команды Нидерландов в Женеве был поцелован выбежавшим на поле болельщиком. Кроме того, поклонник португальского футболиста также осмелился сделать селфи со своим кумиром. Известно, что этим фанатом был популярный в Швейцарии комик Кармин.

Впрочем, юморист выбежал на газон женевского стадиона не один – компанию ему составил его же партнер по комическим выступлениям Самир Алик. Он также подбежал к Роналду, но был скромнее по отношению к нему, лишь по-дружески приобняв игрока. Был и третий фанат, "улов" которого был менее весом – он лишь притронулся к футболисту. Практически сразу все нарушители были выведены службами безопасности с поля, после чего главный арбитр возобновил игру.

Вскоре Роналду, не нанеся ни одного удара по воротам Нидерладнов, был заменен, а матч закончился поражением Португалии со счетом 0:3.