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27 марта 201812:13

Холдинг для извлечения прибыли: СК и МЧС нашли массу нарушений в сгоревшем ТЦ

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В своем докладе президенту России Владимиру Путину о пожаре в Кемерове глава Следкома Александр Бастрыкин сообщил: администрация торгового комплекса знала о том, что пожарная сигнализация в здании не работает, а ответственный охранник по непонятным причинам не включил сигнал тревоги.

Глава СК РФ на совещании, которое транслировал телеканал "Россия 24", рассказал, что пожарная сигнализация в здании торгово-развлекательного центра (ТРЦ) не работала с 19 марта, но мер по исправлению этого недостатка не принималось.

При этом кнопка оповещения на посту охранника работала, и ее надо было нажать. Охранник этот уже задержан. "Ужасающий случай, — констатировал Бастрыкин. -И мы не можем дать разумное объяснение". "Этот чоповец какой-то неподготовленный человек", — сказал глава СК.

Бастрыкин также сообщил, что основные версии причин пожара в кемеровском ТРЦ — замыкание электрики и "применение открытого огня".

Глава СК также сообщил: для того, чтобы восстановить причину трагедии, уже назначены экспертизы (электротехническая, строительная, техническая). Их проведут в Петербурге в учреждениях, которые специализируются на противопожарной безопасности.

Бастрыкин рассказал: уже удалось выяснить, что по оперативным данным в 2013 году Кемеровский кондитерский комбинат в нарушение установленного порядка был преобразован в ООО "Зимняя вишня" (этот самый торгово-развлекательный центр).

"Главным спонсором, соучредителем этого вновь образованного юридического лица является Штенгелов Денис Николаевич, — доложил глава СК РФ. — У него 78 процентов капитала вложено. Он живет в основном в Австралии, бывший местный предприниматель".

Кроме того, еще 1 процент актива у Игоря Александровича Семенова. Руководила же сгоревшим ТРЦ Надежда Судденок, которая является арендатором помещения.

Бастрыкин также сообщил, что следователи за сутки "изъяли огромное количество документов", которые теперь надо внимательно проанализировать.

"Но на самом деле это не малый бизнес, — сказал глава СК РФ. – В этом предприятии (торговом центре) — 27 арендаторов и примерно столько же собственников".

"Это целый конгломерат, холдинг, целью которого было получение прибыли", — говорит Бастрыкин.

О недостатках в сгоревшем ТЦ Путину также рассказал пострадавший спасатель.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС РФ Ринат Еникеев, со своей стороны, сообщил ТАСС, что спасательное ведомство не согласовало специальные технические условия, необходимые для введения в эксплуатацию торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове после реконструкции этого здания.

По его словам, в 2013 году к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для ТРЦ "Зимняя вишня". "Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта", — сообщил Еникеев.

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове начался около 16 часов в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кемерове и нескольких регионах России (по их инициативе) объявлен траур по жертвам трагедии.

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