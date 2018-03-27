"МанСити" намерен заплатить "Реалу" 86 млн евро за Иско

Английский "Манчестер Сити" выразил свою заинтересованность в испанском футболисте мадридского " Реала" Иско и готов выкупить трансфер игрока за 86 миллионов евро. Известно, что нападающего лично хочет видеть в Манчестере главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на испанское издание AS.

Ранее сообщалось о том, что в услугах Иско заинтересована "Барселона". В каталонском клубе таким образом хотят ослабить мадридского конкурента, который в свою очередь желает выкупить трансфер бывшего игрока "Барсы" Неймара, выступающего ныне за французский "Пари Сен-Жермен".

В текущем сезоне Иско провел за "Реал" 25 игр, забив в них пять мячей и сделав пять голевых передач. Ожидается, что трансфер в "Манчестер Сити" может состояться летом. Трансферная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов евро.