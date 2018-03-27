Сергей Вершинин назначен замминистра иностранных дел

Владимир Путин назначил Сергея Вершинина заместителем министра иностранных дел России. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации. До назначения на должность зама Лаврова работал спецпредставителем МИД РФ по ближневосточному урегулированию и возглавлял Департамент Ближнего Востока и Северной Африки.

Сергей Васильевич Вершинин родился 24 июля 1954. Окончил МГИМО и Дипломатическую академию МИД СССР. Работает в системе министерства иностранных дел в 1976 года. Работал в Тунисе и Алжире. Текущий дипломатический ранг - Чрезвычайный и полномочный посол.

Владеет арабским, английским и французским языками.