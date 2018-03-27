Расследование дела Крушельницкого продвигается очень медленно

Допинговая история с российским керлингистом Александром Крушельницким, чья проба на Олимпийских играх в Пхенчхане оказалась положительной и лишила его и Анастасию Бызгалову бронзы Игр-2018, продолжает, но идет крайне медленно. Об этом сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

"Следствие активно ведётся, РУСАДА начало внутреннее расследование, – приводит слова Свищева Спортбокс.Ru со ссылкой на Team Russia. – К сожалению, по горячим следам собрать доказательную базу не удалось, дело продвигается не так быстро, как хотелось бы".

По словам Свищева, заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) удалось отсрочить до 26 апреля: "Мы не успевали подготовиться. На этом заседании будет решаться дальнейшая судьба Крушельницкого. Если не сможем доказать невиновность спортсмена, будем упирать на незначительность происшедшего, на то, что препарат, который попал в его организм, не оказал влияния на результат".

"Хотелось бы, чтобы суд принял наши доводы и наложил на Крушельницкого минимальную, а не четырёхлетнюю дисквалификацию либо вовсе её аннулировал", — считает глава национальной федерации.