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27 марта 201812:53

Футбольный "Милан" может сменить владельца

EPA

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Итальянский клуб "Милан" в ближайшее время может сменить владельца. Стало известно, что потенциальным покупателем прав на "россонери" является 77-летний американский бизнесмен Стивен Росс. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

Для американца опыт покупки спортивного клуба является не первым – на данный момент он является владельцем клуба по американскому футболу "Майами Долфинс" из NFL. По оценкам экспертов Росс владеет 7,8 миллиарда долларов.

Напомним, что нынешним владельцем "Милана" является китайский бизнесмен Ли Йонхон, который выкупил права на клуб в апреле 2017 года. Однако для покупки он взял несколько кредитов, с выплатами которых он ныне испытывает проблемы.

В чемпионате Италии подопечные Дженнаро Гаттузо с 50 очками в активе занимают шестую строчку в таблице, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 25 баллов. В Лиге Европы футболисты "Милана" дошли до 1/8 финала, где по сумме двух матчей уступили лондонскому "Арсеналу".

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