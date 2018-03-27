Витас сядет на семь суток за стрельбу по птицам

Певцу Витасу (Виталию Грачеву) ужесточили наказание за стрельбу на Рублевке. Ранее сообщалось, что полиция назначила ему штраф в размере 500 рублей. Однако прокуратура не согласилась с данным решением и отменила его.

В итоге 27 марта Одинцовский городской суд признал Виталия Грачева виновным в мелком хулиганстве и назначил Витасу семь суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 марта в коттеджном поселке рядом с Барвихой, где расположен загородный дом певца, он устроил стрельбу.

Обеспокоенные соседи вызвали полицию. Они утверждали, что Витас был пьян. Полиция на месте происшествия обнаружила 45 гильз, также были изъяты четыре патрона и сигнальный пистолет.

Сам Грачев заявил, что он развлекался, стреляя по воронам.