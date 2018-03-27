Омолаживающее кронирование: тополя на улице Вавилова превратились в пеньки

Благоустройство или уничтожение? На улице Вавилова дорожные службы провели обрезку тополей. Результат поверг местных жителей в шок: все деревья превратились в пеньки. Есть ли шансы у тополиной аллеи пережить такую радикальную смену имиджа? И кто ответит за последствия?

От целой аллеи тополей на улице Вавилова остались только голые стволы. У них обрезали макушки, не пожалев ни одной ветки — теперь они разбросаны по снегу. И некогда мощные деревья мало чем отличаются от фонарных столбов.

Работали быстро. Подъемник и людей с бензопилами жители соседних домов заметили, возвращаясь с работы, когда на месте веток у тополей уже краснели обрубки.

— Мы еще до этого, когда приближались, увидели, что деревья представляют собой натуральные пеньки. Мы спрашиваем: что здесь происходит, почему вы так делаете? Они говорят: мы кронируем, это омолаживающее кронирование!

— Мы живем в соседнем доме, я считаю, у нас просто отнимают наш воздух! Это безобразие, это правда варварство!

Тополя — действительно городские легкие. В Москве их массово высаживали как идеальную защиту от выхлопных газов. Тем, что на Вавилова, уже по 40-50 лет, и жители боятся, что возрастные деревья не переживут радикальную смену имиджа.

— Постоянная такая обрезка приведет просто к засыханию дерева, потому что у дерева просто сил не хватит дать новые ветки!

Мы попросили профессионального агронома осмотреть деревья.

"Сэкономили, очень много денег сэкономили, — уверен Семен Сизенков. — Должны были обрезать 30 процентов кроны, для тополя 30-40 процентов норма. Здесь обрезано 95 процентов".

На Вавилова этим занимается ГБУ "Автомобильные дороги". Там тоже ссылаются на возраст тополей — только, наоборот, утверждают, что деревья-старожилы только так и нужно обрезать.

"Тополя поглощают очень много пыли и грязи. Та крона, которая была, загрязнена, ее необходимо срезать для того, чтобы новые побеги функционировали", — говорит начальник отдела благоустройства ГБУ "Автомобильные дороги ЮЗАО" Наталья Челюканова.

В ближайшие недели дорожники обрежут остальные тополя на улице Вавилова. Позже под ними обещали перекопать газоны, чтобы помочь корням. Но жители решили не ждать и уже написали жалобу в Департамент природопользования.