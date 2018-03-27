Турнир в Колумбии обвинили в сексизме из-за Эжени Бушар

Теннисный турнир в столице Колумбии Боготе неожиданно заработал не самую приятную репутацию среди феминисток и их приверженцев. Организаторов этого состязания обвинили в сексизме после того, как они пригласили к себе канадскую теннисистку Эжени Бушар.

Бушар, которая уже несколько лет ходит в Женской теннисной ассоциации в "подающих надежды", но на самом деле пока не одержала впечатляющих побед, тем не менее, пользуется популярностью и среди болельщиков, и у спонсоров, и у организаторов турниров. Все дело в ее смазливой внешности, которую она сама нещадно эксплуатирует.

И организаторы турнира WTA в Боготе решили сыграть на популярности Бушар и выдали ей персональное приглашение, сопроводив это таким призывом: "Эжени Бушар считается самой сексуальной теннисисткой в мире, и она приедет в Колумбию на турнир в Боготе, — цитирует Евроспорт.Ru. – Не упусти возможность познакомиться с этой прекрасной женщиной, мы ждем тебя".

Это объявление тут же заклеймили за сексизм, и вскоре оно было удалено с официального сайта соревнований. Однако, Wild Card, выданная Бушар, остается в силе и канадка примет участие в турнире, который пройдет с 9 по 15 апреля.